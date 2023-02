Жанибек Алимханулы раскрыл свои дерзкие планы в профи

Казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы сделал заявление о своих планах на будущее, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он отметил, что не собирается останавливаться на чемпионском титуле WBO, а будет завоевывать пояса и в других версиях.

"Я только начал. Это мой первый чемпионский титул, и скоро у меня будет много титулов. Я всегда буду в новостях. Так что привыкайте", - написал Алимханулы в твиттере.

I just started. This is my first championship title and there will be many titles soon. I will always be on the news. So get used to it! pic.twitter.com/X3lzPoUt6k