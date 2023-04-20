Жанибек Алимханулы провел 50 спаррингов перед защитой чемпионского титула

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) проводит мощную подготовку перед защитой титула, сообщают Vesti.kz. Подробности рассказали в официальном аккаунте его команды в Instagram.

"На данный момент провели 50 раундов спарринга. Впереди еще 60-70 раундов спарринга! 13 мая будет благословением поднять казахстанский флаг на весь мир!" - говорится в сообщении.

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Напомним, Алимханулы проведет бой против канадского боксера Стивена Батлера (32-3-1, 26 КО). Он состоится 13 мая на "Стоктон-Арене" (Калифорния, США) и будет рассчитан на 12 раундов. Для казахстанца это будет вторая защита титула, первую он проводил в ноябре прошлого года, когда судейским решением победил британца Дензела Бентли (17-2-1, 14 КО).