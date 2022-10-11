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Жанибек Алимханулы показал работу в ринге перед защитой титула

Жанибек Алимханулы показал работу в ринге перед защитой титула
©twitter.com/qazaqstyle

Казахстанец Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) ведет подготовку к титульному бою против британца Дензела Бентли (17-1-1, 14 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz. Соперники оспорят пояс чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, которым владеет казахстанец.

Алимханулы в своих соцсетях опубликовал видео тренировки в ринге, где работал вместе со своим менеджером Бериком Султаном. Пост озаглавлен знаменитой фразой "Казахский стиль".

Напомним, их поединок пройдет 12 ноября в Лас-Вегасе на арене Palms Casino Resort. Для Алимханулы это будет первая защита титула.

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Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

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