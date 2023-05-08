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Жанибек Алимханулы показал анонс второй защиты титула

Жанибек Алимханулы показал анонс второй защиты титула
©twitter.com/qazaqstyle/status

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) показал видео перед следующим видео, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алимханулы 13 мая на "Стоктон-Арене" в США проведет 12-раундовый бой с канадским боксером Стивеном Батлером (32-3-1, 26 КО). По казахстанскому времени он пройдет утром 14-го числа. Начало трансляции - в 07:00 по времени Астаны.

"Неделя боя", - написал казахстанский боксер под публикацией в Instagram.

Для Алимханулы это будет вторая защита титула, первую он проводил в ноябре прошлого года, когда судейским решением победил британца Дензела Бентли (17-2-1, 14 КО).

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Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

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