Жанибек Алимханулы поделился новостью перед титульным боем

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) опубликовал сообщение перед возвращением на ринг, передают Vesti.kz.

13 мая на "Стоктон-Арене" ему предстоит провести 12-раундовый бой с канадским боксером Стивеном Батлером (32-3-1, 26 КО).

"Спарринг окончен. Слава Богу! Даст Бог, на этой неделе осталась работа по повышению скорости. Потом подкорректируем вес и поедем в Стоктон. 13 мая", - написал он в Instagram.

Для Алимханулы это будет вторая защита титула, первую он проводил в ноябре прошлого года, когда судейским решением победил британца Дензела Бентли (17-2-1, 14 КО).

Жанибек Алимханулы пообещал нокаут года

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"