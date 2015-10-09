Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Жанибек Алимханулы отреагировал на нокаут от казаха из зала Канело

Жанибек Алимханулы отреагировал на нокаут от казаха из зала Канело Жанибек Алимханулы. Фото: ©instagram.com/janibek_alimkhanuly/

Объединённый чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO, казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы (17–0, 12 КО) отреагировал на победу казахстанского боксера Бека Нурмаганбета (15-0, 13 КО), сообщают Vesti.kz.

Казахстанский боксер сразился с американцем Стивеном Самптером (11-2-1, 9 КО) и победил техническим нокаутом в третьем раунде.

"С победой брат мой! Надеюсь, ты станешь чемпионом!" - прокомментировал Алимханулы публикацию в соцсетях.


Напомним, Нурмаганбет входит в тренировочный лагерь абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Канело Альвареса (63-2-2, 39 КО) и регулярно выступает в роли его спарринг-партнёра.

Что касается Алимханулы, то казахстанец выходил на ринг в апреле текущего года в Астане. Тогда он успешно защитил свои титулы в бою против французского боксёра конголезского прохождения Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 KO), которого отправил в нокаут уже в пятом раунде.

