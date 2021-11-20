Известный промоутер призвал Головкина согласиться на бой с чемпионом мира

После победы чемпиона мира по версии WBO в среднем весе американца Деметриуса Андраде (31-0, 19 KO) над ирландцем Джейсоном Куигли (19-2, 14 KO) промоутер боксера Эдди Хирн призывает казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), мексиканца Хайме Мунгию (38-0, 30 КО) и Джермалла Чарло (32-0, 22 КО) из США разделить ринг с его подопечным.

"Поклонники должны устроить ему большие бои. Разве это нормально, когда в Америке есть два непобежденных чемпиона мира в одной весовой категории, но они не могут разделить ринг? Сейчас есть только одна причина, из-за которой бой не может состояться, и это Чарло.

Мунгия был чемпионом мира WBO в первом среднем весе. Потом он поднялся в средний дивизион, и ему сразу же дали возможность побороться за титул. Но Хайме захотел провести несколько промежуточных боев. Сейчас он получил четвертую победу в этом дивизионе и заявляет, что в следующем поединке хочет получить статус официального претендента. Зачем? В следующем бою он может встретиться с Андраде.

Если Головкин выиграет поединок с Муратой, то я считаю, он обязан встретиться с Андраде. Это будет единственное правильное решение для него. Я не знаю, что еще должен сказать или сделать для организации этого противостояния", - приводит слова Хирна Fightnews.info со ссылкой на Badlefthook.com.

Напомним, что бой Андраде - Куигли прошел в США и завершился во втором раунде в пользу американского боксера.

Объединительный же бой между Головкиным и Муратой состоится 29 декабря в Токио.