Известный промоутер анонсировал бой "нового Головкина" из Казахстана

Американский промоутер Том Леффлер представил анонс боя казахстанского боксера Садриддина Ахмедова (15-0, 13 КО), сообщают Vesti.kz.

Ахмедов вернется в ринг 19 апреля в Коммерсе (штат Калифорния, США) и проведет бой против мексиканца Элиаса Эспадаса (23-6, 16 КО).

One Week to go before #HollywoodFightNights returns to @CommerceCasino. Headlined by Kazakh KO King Sadriddin Akhmedov vs Elias Espadas. This show will be banging live on @UFCFightPass Tickets at https://t.co/GX1hVcrmZb pic.twitter.com/h0VtPCirQD