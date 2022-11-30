Известный промоушен планирует вернуть Батыра Джукембаева

Канадская промоутерская компания Eye Of The Tiger Managment задумала вернуть к себе казахстанского боксера полусреднего веса Батыра Джукембаева (19-1, 15 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Источник, близкий к ситуации, отмечает, что реакция казахстанца неизвестна. Он покинул канадскую организацию в ноябре 2021 года и начал сотрудничать с MTK Global.
Стали известны причины ухода Батыра Джукембаева от промоутера
Последний раз Джукембаев выходил на ринг в декабре прошлого года в Монреале (Канада), когда на 69-й секунде нокаутировал мексиканца Хуана Хосе Мартинеса Альвареса.
Напомним, что возвращение казахстанца на ринг состоится 24 декабря в Алматы. На кону будет стоять титул WBC Asia. При этом имя соперника пока не сообщается.
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