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Известный промоушен планирует вернуть Батыра Джукембаева

Известный промоушен планирует вернуть Батыра Джукембаева
©MTK Global

Канадская промоутерская компания Eye Of The Tiger Managment задумала вернуть к себе казахстанского боксера полусреднего веса Батыра Джукембаева (19-1, 15 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник, близкий к ситуации, отмечает, что реакция казахстанца неизвестна. Он покинул канадскую организацию в ноябре 2021 года и начал сотрудничать с MTK Global.

Стали известны причины ухода Батыра Джукембаева от промоутера

Последний раз Джукембаев выходил на ринг в декабре прошлого года в Монреале (Канада), когда на 69-й секунде нокаутировал мексиканца Хуана Хосе Мартинеса Альвареса.

Напомним, что возвращение казахстанца на ринг состоится 24 декабря в Алматы. На кону будет стоять титул WBC Asia. При этом имя соперника пока не сообщается.

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Метки:
Джукембаев Батыр Профессиональный бокс

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