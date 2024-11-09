Известный боксер умер в возрасте 45 лет

Скончался известный 45-летний украинский боксер Вячеслав Узелков. Об этом информирует Украинская федерация бокса, передают Vesti.kz.

"C глубокой грустью сообщаем, что украинский бокс понес тяжелую утрату - ушел из жизни Вячеслав Узелков. Его имя навсегда останется в истории спорта, а его пример силы, стойкости и преданности своему делу вдохновит грядущие поколения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Вячеслава. Светлая память Чемпиону", - говорится в заявлении УФБ.

Среди достижений Узелкова - титулы WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе. На любительском уровне выигрывал бронзу чемпионата мира-2001 в Белфасте.

По информации UA-Футбол, Узелков имел проблемы со здоровьем – в 2012 году у него был инсульт. В феврале 2024 года был госпитализирован и перенес операцию на сердце.