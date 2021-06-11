Известный американский тренер показал подготовку Алимханулы к бою в карде у Ломаченко

Американский тренер Бадди Макгирт показал фрагмент тренировки Жанибека Алимханулы (9-0, 5 КО), передают Vesti.kz.
На видео, которое известный американец опубликовал в Instagram, казахстанский боксер работает на лапах.
"В офисе", - написал Макгирт.
Напомним, что Алимханулы вернется на ринг 26 июня в Лас-Вегасе (США). Ему предстоит встретиться с американцем Робом Брантом (26-2, 18 КО). Бой пройдет в андеркарте поединка украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и японца Масаеши Накатани (19-1, 13 КО). О сопернике казахстанца можно прочитать здесь.
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