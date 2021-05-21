Их история началась давно. Головкин летом все-таки будет биться с бразильцем?

Пока эксперты различных уровней перебирали в своих обзорах имена Деметриуса Андраде (30-0, 18 КО), Риоты Мураты (16-2, 13 KO), Джермалла Чарло (31-0, 22 КО), главным кандидатом на роль следующего соперника Геннадия Головкина (41-1-1, 36 KO) стал малоизвестный бразилец. Сейчас этот инсайд не только не отпал, но и материализовывается. Подробнее - в материале Vesti.kz.

О встрече GGG с Эскивой Фалькао заговорили в начале мая. Причем инсайд появился не каким-то загадочным образом, а на основе заявлений самого боксера. И сразу вспомнилось, как поляк Камил Шеремета тоже проболтался о предстоящем бое задолго до официального объявления.

"Даты пока не утверждены, но все указывает на то, что титульный бой состоится в августе. Я должен встретиться с Геннадием Головкиным из Казахстана, который является действующим чемпионом мира. Этот бой будет для меня очень хорошим, я уверен. Поединок пройдет в Лас-Вегасе", - с такими словами выступил Фалькао на портале uol.com.br.

По всей видимости, определенная работа в направлении подписания контракта с Эскивой все-таки ведется. Ведь на этом все не закончилось. Данную информацию подтвердили в ряде других СМИ. Но по-прежнему все пока так и осталось на уровне неподтвержденных заявлений.

При этом нельзя сказать, что история противостояния Головкина и Фалькао началась только в этом году. В 2019-м бразилец также входил в число потенциальных соперников GGG. Его имя всплывало в нескольких шорт-листах.

Только дело ограничилось лишь его брошенным вызовом. Он так и написал в своих соцсетях: "Мое имя было одним из упомянутых по поводу боя с Головкиным. Сможет ли GGG остановить меня?"

Вопрос застыл в воздухе. И возможно, что в скором времени он вновь обретет смысл и актуальность. А как иначе? Ведь пока больше нет никаких вариантов для следующего боя GGG. Чемпионы заняты, у них либо бой в начале лета, либо восстановление после проведенного поединка.

Свободен японец Риота Мурата. Но с ним, как было задумано, встреча должна состояться в конце года. И есть предположение, что до этого момента GGG не будет драться с топ-бойцом. При таком раскладе шансы у Фалькао резко возрастают.

Настоящий звездный час для трудяги с трудным финансовым состоянием. Призер Олимпийских игр-2012 может вытянуть свой счастливый билет. И не просто отработать свой чек, а вложить в выступление всю свою душу и желание.

Он как раз сейчас занимает место крепкого середняка. Вряд ли Головкину составит много труда пройти его. Но такой поединок намного лучше простоя, который образовался. После "технического осмотра" можно будет уже подумать и насчет осени-зимы.

Больше пока явных вариантов нет.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!