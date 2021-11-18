IBF отреагировала на первое поражение Батыра Джукембаева

Международная боксерская федерация (IBF) отреагировала на первое поражение казахстанца Батыра Джукембаева (18-1, 14 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В мае Джукембаев дебютировал в США в бою против пуэрториканца Сабриэля Матиаса (17-1-0, 17 KO). В четвертом раунде соперник отправил казахстанца в нокдаун, а после восьмого угол Батыра отказался от продолжения поединка.

Таким образом, Джукембаев потерпел первое поражение в карьере и теперь вылетел из рейтинга IBF, где до этого занимал 13-е место в первом полусреднем весе.

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Недавно Джукембаев расторг контракт с промоутерской компанией Eye of The Tiger Management. Стороны согласились расстаться после достижения финансового соглашения, детали которого не разглашаются. Под эгидой EOTTM казахстанец провел 18 боев в Канаде и во всех одержал победы.