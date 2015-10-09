IBF объявила решение по Баходиру Джалолову

Международная боксёрская федерация (IBF) опубликовала свежие рейтинги супертяжёлого дивизиона, в которых заметно улучшились позиции двукратного олимпийского чемпиона из Узбекистана Баходира Джалолова (15-0, 14 KO), передают Vesti.kz.

Джалов улучшил позиции в рейтинге IBF

Баходир Джалолов поднялся с 13-го на 12-е место в обновлённой классификации IBF. Примечательно, что его конкурент — хорват Филип Хргович (19-1, 14 KO), ранее занимавший эту строчку, переместился сразу на восьмую позицию.

Кто в лидерах?

Верхняя строка рейтинга по-прежнему пустует. Вторым номером числится британско-зимбабвийский ветеран Дерек Чисора (36-13, 23 KO), а третью позицию занимает нигерийский нокаутёр Эфе Аджагба (20-1, 14 KO). Чемпионский пояс остаётся в руках украинца Александра Усика (24-0, 15 KO).

Последний бой Джалолова

Напомним, что свой крайний поединок на профессиональном ринге узбекский боксёр провёл 5 апреля в Астане. Тогда он уверенно победил украинца Игоря Шевадзуцкого (12-3, 10 KO), заработав единогласное решение судей.

26 июля Джалолов должен был сразиться с итальянцем Джанмарко Кардилло (12-1-2, 2 КО). Однако соперник снялся с поединка из-за проблем со здоровьем.