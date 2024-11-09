IBF "наказала" казахстанского боксера: подробности

Международная боксерская федерация (IBF) представила новый рейтинг. Чемпионом организации в среднем весе является казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) , передают Vesti.kz.

В среднем весе произошли некоторые изменения.

Так, новозеландец Андрей Михайлович (21-1, 13 КО), после поражения нокаутом от Алимханулы 4 октября, опустился с третьего места на десятое.

А вот другой казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (20-0, 11 КО), занимавший 11-ю строчку, покинул топ-15 рейтинга.

Нурсултанов не боксировал с ноября 2023 года, когда встречался с чилийцем Хулио Аламосом (16-3, 9 КО) и победил его судейским решением. Казахстанец должен был вернуться в ринг в июле, но его бой так и не состоялся.

Отметим, что первая позиция в рейтинге среднего веса от IBF вакантна. Второе место занимает итальянец Этиноса Олиха (21-0, 9 КО), третье - британец Крис Юбенк-младший (34-3, 25 КО).