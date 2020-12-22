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Худший соперник, лучший и вероятный. Что делать Головкину после защиты титула чемпиона мира?

Есть несколько вариантов развития карьеры.

Худший соперник, лучший и вероятный. Что делать Головкину после защиты титула чемпиона мира?
Фото: Vesti.kz. Турар Казангапов©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Казахстанец Геннадий Головкин на минувших выходных уверенно защитил титулы чемпиона мира по версии IBF и IBO в среднем весе. И теперь ему, а также его команде предстоит определить дальнейший вектор развития карьеры. Есть несколько подходящих и достойных соперников. Все подробности - в материале Vesti.kz.

Стоит отметить сразу, что худшим вариантом из всех будет снова какой-нибудь ноунейм. Это уже не будет чем-то интересным, не будет значимым и важным событием. Учитывая, какого именно калибра GGG, "поколачивание" середняков и низкосортных бойцов не впечатляет.


Пусть этим делом занимаются новички, а также те, кто так и не вошел в элиту, но желает удерживать любовь народа сомнительными выступлениями.



Головкин же способен на многое. И хотелось бы из топовых соперников не только Сауля Альвареса и Сергея Деревянченко, но и еще кого-нибудь. Хотя бы такого, против кого заведомо не знаешь исход. 

Понятное дело, что того же Камила Шеремету определили в IBF. Но то была обязательная защита титула. Сейчас можно действовать более масштабно и широко. Так что да, на ближайшую весну худшим вариантом из всех будет любой мисматч. 

Какой же тогда лучший? Американцы Деметриус Андраде и Джермалл Чарло. Вот где нервное напряжение во время просмотра поединка зашкаливало. Оба, к слову, владеют титулами. Шоумен и трэштокер Чарло - WBC, а Деметриус - WBO.



У Джермалла сейчас отличные атаки, эффективные серии, мощные кроссы, ударная мощь. Так что конкурировать с Головкиным он явно способен. Более того, от него исходит немая опасность.

Чарло, как мы говорили ранее, охотник, пытается стрелять, выцеливать. Часто обнажается, за что GGG может легко наказать. Однако он просто безбашенный в ринге. Рубка, ближний бой ему по душе. 



Крутой поединок с важной преградой - разные платформы. Так что для организации встречи придется попотеть. А вот с Андраде все намного проще. Он также в элите у DAZN.

Куда сложнее с ним будет в ринге. Андраде - аутфайтер и левша. Он комфортно себя ощущает на дальней дистанции. Иногда его называют "стилистическим кошмаром". 

Действует всегда слаженно, аккуратно. Постоянно удерживает оппонентов на дальней дистанции, останавливая джебом. В размены вступает редко, зато компенсирует это быстрыми руками, работой ног и первым номером, действиями на опережение, хлесткими ударами. Безусловно, бой Головкин - Андраде на весну просто идеальное и громкое событие.



Однако более ожидаемым и вероятным соперником является мексиканец Хайме Мунгия. Именно его активнее всего используют эксперты в своих сводках и инсайдах. 

Их история, к слову, пишется не с чистого листа. Уже сводили боксеров в ринге. Боец он, конечно, интересный, но пока не для GGG.

Хайме силен. А вот технико-тактические навыки пока отстают. Атакует он приступами, размашисто, используя многочисленные удары (большинство не в цель). В бою с техничным и хлестким Головкиным он испытает проблемы.

У него горячая кровь. В атаку бросается без подготовки, что сделает идеальной целью для казахстанца. Плюс не отличается стабильностью. Поединки постоянно разные: от крутого перфоманса до вялого и неэффективного бокса.

Фаворитом будет GGG. Если сравнивать, то Хайме, конечно, круче Шереметы. И пока он удерживает за собой первое место в очереди на бой с Головкиным.



Лучшей же перспективой на 2021-й год является третий бой протий Сауля Альвареса из Мексики. Все должно свестись к этом суперпротивостоянию. Ни в плане интереса, ни в денежном потенциале ни один из вариантов не дотягивает до "Канело".

Ждем официальной информации.

 

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Чарло Джермалл Альварес Сауль Андраде Деметриус Мунгия Хайме Головкин Геннадий Шеремета Камил

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