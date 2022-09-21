"Хороший боевой спарринг". Тренер Бивола - о трилогии Головкин - "Канело"

Тренер непобежденного российского боксера Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО), экс-чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) Дмитрий Кириллов прокомментировал исход поединка между Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) и Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 КО), сообщает "Р-Спорт". Он уверен что Головкин вышел на бой без желания непременно победить.

Альварес в третьем бою победил единогласным решением судей и защитил титулы чемпиона WBA Super, WBO, WBC и IBF во втором среднем весе.



"Сложилось впечатление, что Гена вышел за чеком, отрабатывать деньги, а не побеждать во что бы то ни стало и рисковать. Он был счастлив и благодарен за возможность заработать крупные деньги. Злости не было, не было конкуренции - хороший боевой спарринг", - отметил Кириллов.



"По поводу завершения карьеры Геннадия: думал, Головкин выйдет заработать и все. Но он владеет поясом (WBA в среднем весе), есть возможность еще выйти заработать. Возраст уже мешает, но тут зависит от его психологии и команды", - добавил Кириллов.

Отметим, что "Канело" после победы над Головкиным выразил желание провести реванш с Биволом, которому он проиграл в мае.

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