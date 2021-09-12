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Холифилд раскритиковал судейство после поражения нокаутом в первом раунде

Холифилд раскритиковал судейство после поражения нокаутом в первом раунде
©instagram.com/evanderholyfield
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Эвандер Холифилд прокомментировал поражение нокаутом в боксерском поединке против экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе Витора Белфорта, сообщает "Спорт-Экспресс".

Холифилд проиграл нокаутом бой в первом раунде экс-чемпиону UFC

"Этот парень силен. Я не пострадал в этом бою. Не было ни одного удара, который бы потряс меня. Он был силен. Донес удар, и я упал. Грустно немного, но что есть, то есть.

Я думаю, что это была плохая остановка. Думаю, рефери не должен так быстро останавливать бой. Вполне возможно, у Белфорта есть будущее в боксе. Я уже не могу двигаться в ринге как раньше, позволив ему приблизиться к себе", - приводит слова Холифилда Bad Left Hook.

Напомним, поединок прошел в Голливуде (США) в рамках турнира Triller Fight Club и завершился уже в первом раунде техническим нокаутом. Сначала Белфорт отправил Холифилда в нокдаун, затем после серии ударов рефери принял решение остановить поединок.

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Метки:
Холифилд Эвандер UFC США

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