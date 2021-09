Холифилд проиграл нокаутом бой в первом раунде экс-чемпиону UFC

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд проиграл экс-чемпиону UFC Витору Белфорту в главном событии вечера бокса Triller Fight Club, который состоялся в Голливуде (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок проходил по правилам бокса и завершился уже в первом раунде после того, как Белфорт сначала отправил легенду в нокдаун, а затем заставил судью остановить бой - ТКО 1.

Holyfield would have destroyed this guy in 30 seconds in his prime. Should be embarrassed celebrating like that! #HolyfieldBelfort pic.twitter.com/jzHUmIIwPN