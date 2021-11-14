"Хочу победить его и доказать, что я сильнейший в дивизионе". "Суперчемпион" - о бое с Головкиным за три титула

Обладатель титула по версии WBA Super японец Риота Мурата (16-2, 13 КО) поделился мыслями о предстоящем бое с чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО). Бой состоится 29 декабря в Токио на Saitama Super Arena.

"Головкин - боксер, которого уважаю больше всего. Хочу победить его и доказать, что я сильнейший чемпион в среднем весе. Благодарен, что он согласился на этот бой", - приводит слова Мураты Metaratings.ru.

Головкин последний поединок провел против поляка Камила Шереметы (21-2, 5 КО) в декабре 2020 года. Казахстанец победил в результате отказа противника от продолжения боя.

Мурата в последний раз дрался с канадцем Стивеном Батлером (28-3-1, 24 КО) в декабре 2019 года. Это противостояние техническим нокаутом завершилось в пользу японского боксера.