"Хочу быть монстром в ринге!". До титульного боя самой сексуальной боксерши Казахстана осталась неделя

Боксерша Ангелина Лукас (3-0, 2 КО), которую считают одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана, завершает подготовку к бою, до которого осталась всего неделя, сообщают Vesti.kz.

30 апреля в Стамбуле (Турция) она проведет свой четвертый поединок в профи. Соперницей Лукас выступит мексиканка Ана Аррасола. На кону будет стоять титул WBC International.

"Я хочу быть монстром на ринге, поэтому тренируюсь весь день! Я бросаю удары даже на улице", - поделилась Лукас с подписчиками в Instagram, показав свою готовность.

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