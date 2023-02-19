Хлестким нокаутом завершился титульный бой британского супертяжеловеса. Видео

17 февраля в Лондоне (Англия) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок за вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO в супертяжелом весе между британцем Дэвидом Аделейе (11-0, 10 КО) и украинцем Дмитрием Безусом (10-1, 5 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Уже в первом раунде Безус побывал в нокдауне, а во втором оказался сражен левым в голову. Дмитрий сумел подняться на ноги, но не убедил рефери в готовности продолжать сопротивление.

26-летний Аделейе начал карьеру в 2019 году. Он одержал 11 побед в 11 проведенных боях. При этом в десяти поединках он завершал противостояния досрочно.

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