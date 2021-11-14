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Хирн решил вернуть "Канело" на DAZN и сделал заявление о третьем бое с Головкиным

Хирн решил вернуть "Канело" на DAZN и сделал заявление о третьем бое с Головкиным
©boxingscene.com
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что самый крупный денежный бой для мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО) - это трилогия с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО). Его слова приводит Boxingscene.com.

Сейчас "Канело" - свободный агент после ухода от DAZN. В начале ноября мексиканец объединился с Showtime и Premier Boxing Champions, чтобы вернуться к PPV (платные трансляции), Альварес нокаутировал американца Калеба Планта и стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.

Вернуться на ринг "Канело" намеревается в мае 2022 года. Со своей стороны Хирн хочет предложить мексиканцу несколько выгодных вариантов в надежде вернуть его на DAZN. Одним из таковых является третий бой с Головкиным. Их первый поединок в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а год спустя Альварес одержал победу решением большинства судей.

Назван победитель в третьем бою "Канело" - Головкин

В декабре Головкин отправится в Японию на объединительный бой с "суперчемпионом" WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой. В случае победы GGG Хирн предложит его кандидатуру "Канело".

"Мы собираемся пойти к нему и сказать: "Вот наши три или четыре варианта". PBC скажет: "Вот наши три или четыре варианта", и кто-то другой, вероятно, предложит три или четыре варианта. Он рассмотрит сделку и решит, какую из них он хочет заключить. Я думаю, бой с GGG будет таким большим боем, и очень скоро о нем будет объявлено. У него впереди большой объединительный бой. Бой Головкин против "Канело" - масштабный бой и, вероятно, самый крупный денежный бой для "Канело".

Но у него (Альвареса) достаточно денег. Дело не только в том, кто платит больше всего денег, и это должен быть бой, который его мотивирует", - сказал Хирн IFL TV.

Объявлена дата третьего боя "Канело" Альварес - Геннадий Головкин

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Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль

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