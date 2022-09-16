Хабиб оставил послание для Головкина перед боем с "Канело"

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал казахстанского боксера Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) перед его третьим боем с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО). Трилогия состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Удачи тебе, Гена! Сделай это для своих болельщиков", - написал Хабиб в соцсетях.

Напомним, что боксеры в третий раз встретятся в Лас-Вегасе. В первом бою (2017) была зафиксирована спорная ничья, а во втором (2018) судейским решением победу праздновал "Канело".

На кону предстоящего боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет мексиканец. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

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