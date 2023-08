Громкой сенсацией завершился бой внука Мохаммеда Али

В рамках вечера бокса в Талсе (США) состоялся громкий апсет. Американский боксер среднего веса Нико Али Уолш (8-1-1, 5 KO), внук Мохаммеда Али, потерпел первое поражение в карьере, уступив своему соотечественнику нигерийского происхождения Соне Акале (7-1, 4 КО), сообщают Vesti.kz.

Поединок вместил в себя все шесть раундов, по итогам которых судьи оказались благосклонны к Акале (57-57 и дважды 58-56).

Стоит отметить, что бой вышел на загляденье. Зрители увидели невероятный размен ударами, тогда как Уолш не убедил судей в своем превосходстве над оппонентом и потерпел дебютное поражение на профи-ринге при восьми победах и одной ничьей. Камерунец в свою очередь отпраздновал седьмую победу при одном поражении.

Shots are flying fast & heavy right now 🍿#AndersonRudenko | Undercard LIVE ON @ESPNPlus pic.twitter.com/3iOa7v2OUQ