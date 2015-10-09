Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Профи-бокс
Громкой сенсацией обернулся бой за два титула чемпиона мира

Громкой сенсацией обернулся бой за два титула чемпиона мира

На арене Kokugikan в Токио (Япония) завершился в объединительный бой первого наилегчайшего веса, в котором встретились местный чемпион WBA Кесуке Таками (10-1, 8 KO) и обладатель титула WBO Рене Сантьяго из Пуэрто-Рико (15-4, 9 KO), сообщают Vesti.kz.

Их поединок стал со-главным событием шоу от промоутерской компании Teiken Promotions и прошёл всю дистанцию.

Бой получился максимально конкурентным, а судьи разделились во мнении: 116-112 Таками, 115-113 Сантьяго и 117-111 Сантьяго.

Таким образом, Рене одержал победу раздельным решением судей и объединил титулы.

Таками же потерпел первое поражение в карьере и лишился пояса.


 

 

