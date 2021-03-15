"Готов к войне". Призер ЧМ по боксу из Казахстана отрабатывает удары перед боем с небитым соперником

Менеджерская компания MTK Kazakhstan показала, как готовится к бою казахстанский боксер первого среднего веса Турсынбай Кулахмет (2-0, 1 KO), сообщают Vesti.kz.
3 апреля он проведет поединок на вечере бокса в Дубае (ОАЭ) против Хебера Рондона (20-0, 13 KO) из Венесуэлы. Для Турсынбая это будет третий бой в профи. На кону будет стоять его пояс WBC International, который он завоевал уже в своем втором поединке.
"Готов к войне", - подписано видео в Instagram, на котором Кулахмет отрабатывает удары.
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