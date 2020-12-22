Головкину предложили бой против восходящей звезды Golden Boy с 29 нокаутами

Экс-чемпион в первом среднем весе Хайме Мунгия (36-0-0, 29 KO) готов к поединку с обладателем титулов IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 KO). Так считает президент Golden Boy Promotions и со-промоутер мексиканского боксера Эрик Гомес.

"Хайме определенно заслуживает шанса побороться за титул, которым владеет GGG, - цитирует Гомеса BoxingScene. - Это самый интригующий бой, который можно сделать в среднем весе. Крупнейшая восходящая звезда Мексики против наиболее доминирующего чемпиона дивизиона за последние десять лет".

"Бой просто-таки заточен под "Синко де Майо". Если его устроят, это будет вишенкой на вершине огромного торта вечеров бокса глобального уровня, которые планируются на первую половину 2021 года", - добавил функционер.

Обнародованы имя следующего соперника Головкина и дата боя

Свой последний бой Мунгия провел в октябре, когда досрочно остановил в шестом раунде багамского ветерана Туреано Джонсона (21-3-1, 15 KO).

Головкин в декабре нокаутировал Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и в рекордный 21-й раз защитил титул чемпиона мира.