Головкину "отдали" победу над Канело и место в Зале славы бокса

Известный американский тренер Андре Розье поделился мнением о бывшем чемпионе мира в среднем весе из Казахстана Геннадии Головкине (42-2-1, 37 КО), передают Vesti.kz со ссылкой на Seconds Out.

Розье трижды противостоял GGG, работая в углах американцев Кертиса Стивенса (30-8, 22 KO) и Дэниела Джейкобса (37-5, 30 КО), а также украинца Сергея Деревянченко (15-6, 10 КО).

- Геннадий Головкин был одним из моих любимых бойцов. Каково вам было тренировать ваших бойцов, чтобы противостоять ему, и насколько хорош он был в ринге?

- Знаете, он был очень хорош. Я противостоял ему трижды. Мне пришлось остановить бой с Кертисом (Стивенсом), потому что для него было уже слишком. Я считаю, Дэнни (Джейкобс) мог украсть победу. Но я знаю точно, что Сергей Деревянченко выиграл бой с Головкиным. Он точно его выиграл. Они не отдали ему победу. Вы же знаете политику, и кто есть кто. После этого боя они оба отправились в больницу, Головкин был избит. Но как боец он фантастический спортсмен. Я ничего не могу сказать плохого о нем. Он очень уважительный и всегда говорил: "Тренер, я больше не хочу тебя видеть". Вот такое у меня мнение.

- Что он делал такого, что делало его таким великим в ринге?

- Тяжело было сорвать его миссию. Его джеб был фантастический, его держалка была изумительной, у него была завидная ударная мощь. У него был полный набор. Он реально фантастический боец, член Зала славы.

- Вы считаете, он выиграл какой-то из боев с Канело?

- Я считаю, что он выиграл первый бой. Во втором бою была ничья, а третий бой он проиграл. На тот момент уже все было закончено. Вот как я чувствую прошли эти бои.

Стало известно, почему Головкин не нокаутировал Канело

Напомним, первый бой Головкина и Канело состоялся в2017 году и закончился спорной ничьей. Через год мексиканец победил решением большинства судей, а в 2022 году Альварес закрыл трилогию победой единогласным решением.