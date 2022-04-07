Головкина сравнили с Мохаммедом Али

Успех Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) в боксе сравним с достижениями Мохаммеда Али. Такой позиции придерживается промоутер казахстанца Том Леффлер, сообщает "vRINGe" со ссылкой на Insider.

Головкин возвращается на ринг ради объединительного боя с Риотой Муратой (16-2, 13 КО) в Японии: это девятая страна, где Головкин выступает в качестве профессионального боксера.

"Вероятно, это самый крупный боксерский поединок в Японии, может быть, с тех пор, как туда приехал Майк Тайсон или Али, просто из-за того, насколько здесь популярен Мурата, - сказал промоутер. - Я хотел выстроить карьеру Геннадия на основе того, чего добился Али, потому что он был из тех, кто готов драться с кем угодно и где угодно.

У Геннадия было много международных боев, распроданных арен в Лондоне, Монте-Карло, Казахстане, Панаме, Украине… Повсюду в мире. Бой на выходных против Мураты - всего лишь еще один этап этого мирового турне, и я вижу много общего между ним и Мохаммедом с точки зрения желания драться по всему миру".

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