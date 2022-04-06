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"Я не лгу себе". Головкин - о карьере, влиянии возраста и своем месте в рейтингах

"Я не лгу себе". Головкин - о карьере, влиянии возраста и своем месте в рейтингах
©boxingscene.com
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) рассказал о своей форме и ощущениях накануне 40-летия, а также назвал факторы, позволяющие ему продолжать профессиональную карьеру, сообщает Boxingscene.com.

В субботу, 9 апреля Головкин проведет бой против "суперчемпиона" WBA в среднем дивизионе японца Риоты Мураты (16-2, 13 KO). Поединок состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония). На кону будут стоять два пояса GGG и титул Мураты.

"Мне сложно назвать какие-то имена или фантазировать о том, что могло бы произойти. Я доволен своей  карьерой. Я доволен своей текущей ситуацией, своей текущей позицией, и я ни о чем не жалею", - заявил он.

Также, он рассказал о своем состоянии. "Сложно сказать, чувствую ли я себя посвежевшим без сравнения с чем-либо. Но я бы сказал, что чувствую себя прекрасно в своем возрасте. Мне почти 40. Мне никогда не было 40 лет, поэтому я не знаю, как я должен себя чувствовать. Но я прекрасно себя чувствую в этом возрасте.

Я только что осознал, что это не вполне естественно. Возможно это одна из моих проблем. Я не чувствую никакого внешнего давления. Я не обращаю на это внимания, но я осознаю свое положение. Я не лгу себе и не заблуждаюсь. Я полностью осознаю свои возможности и продолжаю свою карьеру, потому что могу это делать", - заявил GGG.

Боксер не обошел вниманием и подготовку к боям. "Были изменения, и многое нам пришлось подкорректировать. Я уверен, что буду готов выйти на ринг, когда придет время. С возрастом мне пришлось кое-что изменить. Также я пробую новое и все делаю для того, чтобы продолжать демонстрировать высокий уровень бокса", - подчеркнул боксер.

О том, что позволяет ему продолжать выступления:
"Довольно много факторов, который складываются в целое. Конечно это мой стиль, которого я придерживаюсь долгое время. Он позволяет мне оставаться активным и выходить на ринг. Это моя команда, люди, которые меня окружают, тоже делают возможным то, что я продолжаю карьеру".

О своем месте в рейтингах:
"Конечно я обращаю внимание, это нормально. Я думаю, что люди, говорящие, что им все равно, что думают люди об их карьере, говорят неправду. И вероятно, люди, которые говорят, что для них это очень много значит, тоже неправы. Думаю, надо придерживаться середины, где тебе комфортно и в то же время обращать внимание на рейтинги и как тебя воспринимают медиа и поклонники".

О проведении боя в Японии
"Сложно описать это несколькими словами, но это определенно вызов поехать в другую страну, вступить на чужую территорию и боксировать далеко от дома. Но в то же самое время это интересный вызов. И все еже это вызов".

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Метки:
Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Япония Мурата Риота Головкин-Мурата

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