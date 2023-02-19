Головкина похвалили за третий бой с "Канело"

Youtube-канал Boxing World Weekly высоко оценил физическую форму казахстанского боксера Геннадия Головкина в его последнем поединке с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, передает корреспондент Vesti.kz.

Их третье противостояние состоялось в сентябре в Лас-Вегасе и завершилось победой "Канело" единогласным решением судей.

"На пути к завершению карьеры". Головкин раскрыл главную проблему "Канело"

"В третьем бою с "Канело" Головкин показал, что он по-прежнему может принимать большие удары, не будучи при этом потрясенным. Также он показал, что даже в 40 лет способен выигрывать чемпионские раунды. Конечно, он не выглядел 26-летним Головкиным, но также не выглядел и закончившимся Головкиным. Так что пока он не закончил карьеру, ничего еще не закончено", - отмечает автор канала.

Головкин отказался от чемпионского титула IBF, и сейчас он получил ультиматум и от WBA, где должен провести защиту пояса от кубинца Эрисланди Лары (29-3-3, 17 КО).

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы