После Головкина и Бивола. Канело вынесли неутешительный вердикт перед следующим боем

Американский журналист Джек МакКаферри поделился с корреспондентом Vesti.kz своими ожиданиями от боя абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Канело Альвареса (58-2-2, 39 КО) с британцем Джоном Райдером (32-5, 18 КО). В ходе беседы он озвучил перспективы мексиканца.

Их поединок пройдет 6 мая в Гвадалахаре (штат Халиско, Мексика). На кону будут стоять все титулы Канело. Между тем, в рамках вечера бокса выступят казахстанцы Абильхан Аманкул (2-0, 2 КО) и Бек Нурмаганбет (8-0, 6 КО).

"Поражение от Бивола и неубедительная победа над Головкиным негативно сказались на отношении болельщиков к Канело. Есть ощущение, что Джон Райдер не самый лучший соперник для Альвареса. Поединок, скорее всего, закончится досрочной победой Канело. Однако интерес к нему будет не самым высоким. Вероятно, что этот бой принесет гораздо меньше прибыли. Если Райдеру удастся выстоять против Канело, то ситуация станет еще более непростой для мексиканца", - отметил МакКаферри.

Напомним, что Альварес в мае прошлого года проиграл решением судей россиянину Дмитрию Биволу, а затем в сентябре взял верх над казахстанцем Геннадием Головкиным.

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