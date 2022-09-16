"Головкин заставит его заплатить". Альвареса предостерегли перед трилогией

Мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу (57-2-2, 39 КО) нужно быть очень осторожным в бою против казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО). Такое заявление на пресс-конференции в Лас-Вегасе (Невада, США) сделал американский боксер Габриэль Росадо (26-15-1, 15 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он считает, что "Канело", который выставляет на кон свое звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе, нужно контролировать эмоции, иначе GGG накажет его.

"Альварес показал много эмоций, но я думаю, что он подойдет к этому бою с умом. Этот бой будет конкурентным и очень близким. Но "Канело" нужно контролировать свои эмоции. GGG техничный и умный боксер. И "Канело" не может позволить себе совершить ошибку. Иначе Головкин заставит его заплатить за это", - сказал боксер.

Напомним, что несколько лет назад Росадо проиграл Головкину. Теперь же он будет драться в андеркарте трилогии GGG - "Канело" против казахстанца Али Ахмедова (18-1, 14 КО). На кону будут стоять два пояса во втором среднем весе - WBC Silver и "североамериканский" пояс чемпиона IBF.

Вечер бокса состоится в Лас-Вегасе на арене T-Mobile утром в воскресенье, 18 сентября, по казахстанскому времени. Он будет показан в прямом эфире телеканалами Qazaqstan и Qazsport. Гимн Казахстана перед боем Головкина исполнит Димаш Кудайберген.

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