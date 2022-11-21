Головкин заставил экс-чемпиона мира усомниться в величии "Канело"

Бывший чемпион мира и известный аналитик, работающий на ESPN Шон Портер, объяснил, почему не верит в успех мексиканца Сауля "Канело" Альвареса в реванше с россиянином Дмитрием Биволом.

"Канело" не произвел на него должного впечатления в трилогии с казахстанцем Геннадием Головкиным.

"Я ожидал, что Альварес будет доминировать над Головкиным в третьем их бою. Я просто думал, что "Канело" и Triple G находятся на совершенно других уровнях, но Альварес этого не показал. Его выступление в том бою наводит на мысль, что он не сможет нормально подготовиться и к реваншу с Биволом.

Также Альварес не был подготовлен к бою с Биволом, как должен был. У него не было нескольких планов на поединок. Он не делал никаких корректировок по ходу боя, и я ожидал, что в трилогии с Головкиным мы увидим очень доминирующего "Канело".

Одна вещь, которую мы действительно увидели в Альваресе - это бензобак. Этот парень не был готов пройти 12 раундов в обоих поединках. Каждый боец, особенно на таком уровне, должен быть готовым пройти 12 тяжелых раундов. Я думаю, если бы Альварес был в лучшей форме, то его бой с Головкиным не зашел бы так далеко.

Так что, основываясь на его выступлении в поединке с GGG, я не думаю, что он победит Бивола в реванше. Я сомневаюсь, что в ближайшее время "Канело" может стать лучше и разнообразней", - приводит слова Портера Fightnews.info.

Напомним, Бивол и Альварес провели поединок 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и победу решением судей одержал боксер из России. С Головкиным "Канело" встретился 17 сентября на той же арене и победил по очкам. При этом мексиканец перед реваншем с Биволом может провести разминочный поединок.

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