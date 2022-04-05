Головкин высказался о своем возрасте

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) рассказал, как ощущает себя в свои годы. Его слова приводит vRINGe.com.

В субботу, 9 апреля, через день после своего 40-летия, GGG проведет объединительный бой с "суперчемпионом" WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО). Бой пройдет в Сайтаме (Япония), а прямая трансляция будет доступна здесь.

Головкин назвал условие завершения карьеры

"На самом деле сложно сказать, чувствую ли я себя отдохнувшим, без сравнения с какими-то другими состояниями. Но я бы сказал, что я здорово себя чувствую, как для своего возраста. Мне почти 40, а поскольку мне еще никогда не было 40, то я и не знаю, каково оно должно быть. Но по состоянию на сейчас - все здорово.

Я не ощущаю никакого внешнего давления. Вообще не уделяю этому внимания, но при этом полностью осознаю свою ситуацию. Не теряю связи с реальностью и не обманываю себя. У меня нет никаких заблуждений. Я в полной мере осознаю, на что способен, и продолжаю карьеру, потому что могу", - добавил Головкин.

В США назвали точный раунд с нокаутом в бою Головкин - Мурата за три титула

На Vesti.kz стартовал "Конкурс прогнозов" с призом за каждый тур. Вы уже участвуете?