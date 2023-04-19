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Головкин вошел в необычный рейтинг про заработки

Головкин вошел в необычный рейтинг про заработки
©Boxingscene.com

Появился необычный рейтинг, составленный Mail Sport в сотрудничестве с Betsperts, в котором оценены гонорары профессиональных боксеров в проигранных ими больших боях, транслировавшихся по системе платных трансляций (PPV), передают Vesti.kz со ссылкой на Allboxing.ru.

Топ-10, кто заработал больше всего на поражениях в таких боях, возглавляет филиппинец Мэнни Пакьяо. В списке нашлось место (шестое) и казахстанцу Геннадию Головкину.

10-е место: Джозеф Паркер - 6,7 миллиона фунтов за поражение от Энтони Джошуа в марте 2018 года.

9-8-е места: Калеб Плант и Сауль Канело Альварес, получившие в среднем по 8,3 миллиона фунтов за поражение. Плант проиграл Альваресу в ноябре 2021-го, а Альварес получил 5 миллионов за бой с Флойдом Мейвезером в 2013-м и примерно 12 миллионов за бой с Дмитрием Биволом в 2022-м.

7-е место: Мигель Котто - 9,6 миллиона фунтов в среднем за поражения в боях против Пакьяо и Мейвезера.

6-е место: Геннадий Головкин - 10 миллионов фунтов в среднем за два поражения от Альвареса.

5-4-е места: Владимир Кличко - 10,8 миллиона фунтов за поражение от Энтони Джошуа в 2017-м и Энди Руис те же 10,8 миллиона за поражение в реванше с Энтони Джошуа.

3-е место: Энтони Джошуа - 22 миллиона фунтов в среднем за поражения в боях против Александра Усика.

2-е место: Конор Магрегор - 25 миллионов фунтов за поражение от Флойда Мейвзезера в своем дебютном бою на профессиональном ринге.

1-е место: Мэнни Пакьяо - 60 миллионов фунтов за поражения в боях с Хуаном Мануэлем Маркесом в 2012 году и с Флойдом Мейвезером в 2015-м. За четвертый бой с Маркесом Пакьяо получил 20 миллионов и за бой с Мейвезером - 100 миллионов, что и позволило ему опередить всех в этом рейтинге с большим отрывом.

Напомним, недавно Головкин освободил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBA Super. В то же время казахстанец владеет поясом IBO.

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Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Пакьяо Мэнни Альварес Сауль Котто Мигель Кличко Владимир Джошуа Энтони МакГрегор Конор

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