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Головкин, Усик или Ломаченко. Эксперт выявил заслуги GGG и подобрал ему новый статус

Головкин, Усик или Ломаченко. Эксперт выявил заслуги GGG и подобрал ему новый статус
©Reuters
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Бывший американский чемпион мира в двух весовых категориях и популярный эксперт Пол Малиньяджи оценил выступление Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО), Александра Усика (19-0, 13 КО) и Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), сообщает vRINGe.com.

В эфире своего YouTube-канала Малиньяджи назвал лидера среднего дивизиона лучшим в мире.

"Головкина я ставлю в статус лучшего во все времена. У него длинный забег, много защит. Он проигрывал свои титулы, только когда его ограбили. Я считаю, Головкин точно лучший во все времена. У него есть и успех, и долговечность на мировом уровне", - считает экс-боксер.

Головкин вернул себе лидерство после победы нокаутом в бою за три титула

"Усик также идет на статус великого во все времена. Он доминировал в тяжелом дивизионе, сейчас объединил 3 из 4 поясов в супертяжелом дивизионе. Он получил их в одном бою с Джошуа, но у него также есть несколько побед в супертяжах перед этим. Усик на грани того, чтобы стать великим во все времена", - добавил Малиньяджи.

Ждет прогресса экс-боксер и от еще одного известного спортсмена из Украины.

"Ломаченко - великий во все времена. Еще раз, долговечность присутствует, успех на мировом уровне, он дрался эксклюзивно на мировом уровне почти с того момента, как стал профессионалом. У него было море успеха на этом уровне. Я ставлю его в статус великого во все времена, но посмотрим, насколько далеко он зайдет", - подытожил эксперт.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Усик Александр Ломаченко Василий

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