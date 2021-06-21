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Головкин уничтожит Чарло. У чемпиона WBC есть серьезные проблемы

Головкин уничтожит Чарло. У чемпиона WBC есть серьезные проблемы
Фото: AS
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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В минувшие выходные чемпион мира, по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло (32-0, 22 КО), провел очередную защиту титула. Американец не впечатлил. Более того, его действия на ринге красноречиво продемонстрировали, почему он легко может проиграть казахстанцу Геннадию Головкину (41-1-1, 36 КО). Подробнее - в материале Vesti.kz.

Легкая прогулка для Чарло превратилась в настоящую войну. Его соперник, мексиканец Хуан Монтиэль (22-5-2, 22 КО), должен был по замыслу лечь в стартовых раундах. Но он оказался с душой воина - весь алгоритм Джермалла просто поломался на глазах.

Американец пытался вложиться только в один удар. Такой задумка и была - вырубить Хуана с одного-двух выстрелов. Джермалл долгое время искал нокаут. И за это время Монтиэль смог доставить ему проблему, вынудив перестраиваться по ходу поединка.

Чарло пропускал. Это сказалось на лице - появилась гематома. Более того, финальный отрезок ознаменовался потрясением чемпиона, хоть он, конечно, и опровергает. Но было заметно, что удар получился болезненным, пришлось приходить в себя.

При этом надо отдать ему должное. Обладатель титула WBC хоть и ждал мисматч, но находился в прекрасной физической форме. Если бы усталость сковала его, то Монтиэль мог и довести свои атаки до апсета. В итоге же преимущество Чарло позволило защитить титул.

Однако обнажились некоторые проблемы. Чарло активно зазывает в ринг Головкина и Сауля Альвареса. Только вот при имеющихся пробелах он легко может оказаться на настиле ринге. Такие мастера, как GGG и "Канело", легко воспользуются недочетами.

И главный из них - это работа в инфайтинге. В ближнем бою Чарло очень неловок. Ему не хватает пространства для развития атаки. Приходится обнажаться либо вырываться и "велосипедить". И если с Хуаном это помогло, то Головкин и Сауль его не отпустят. 

Так что придется ему этот пункт проработать, если хочет выйти победителем в своем самом большом поединке в карьере. Иначе все может обернуться катастрофой. При таком боксе GGG его точно переедет. Не сразу, но разобьет защиту, сблизится и проведет эффективную атаку.

Он сам это понимает. Его слова после боя говорят о многом. Особенно фраза: "Отдаю ему должное. Он - великий боец". При том что Монтиэль не входит в число элитных боксеров. Особо не светился, был явным аутсайдером, но смог конкурировать.

В общем, опасность явная. Но сам поединок получился бы очень зрелищным.

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Метки:
Чарло Джермалл Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Альварес Сауль

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