Головкин после рекордной защиты поблагодарил Малкина и Ковальчука за поддержку

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) после мощной победы над обязательным претендентом Камилом Шереметой (21-1, 5 КО) обратился к звездам хоккея Евгению Малкину и Илье Ковальчуку, сообщают Vesti.kz.

Российские игроки НХЛ традиционно посещают бои GGG, с которым поддерживают дружеские отношения. Боксер опубликовал фото с ними после победы, отметив, что хоккеисты и в этот раз его поддержали.

"Спасибо моим друзьям, звездам хоккея Евгению Малкину и Илье Ковальчуку за то, что пришли поддержать меня в моей рекордной защите", - подписал фото GGG.

Напомним, Головкин четыре раза отправил Шеремету в нокдаун, а затем после седьмого раунда угол поляка отказался от продолжения поединка.