Головкин рассказал о своем самом сложном сопернике. И это не "Канело"

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) рассказал о своем самом сложном сопернике, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По словам GGG, их было несколько, но Головкин не стал называть среди них мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО), с которым он проведет третий бой 17 сентября.

"У меня в соперниках были и чемпионы, и обязательные претенденты, и не сказал бы, что "Канело" лучший из них. Конечно, он топовый и довольно сложный оппонент, но, как видите, и он проигрывает… В любителях у меня было несколько соперников, которые не перешли в профи. Их навыки и тактика были невероятными. За три раунда они понимали весь твой стиль и бились таким способом, что у тебя уже не оставалось никаких шансов на победу", - цитирует Головкина Boxingscene.com.

Головкин сделал признание о завершении карьеры и финансах

Напомним, трилогия Головкина и "Канело" состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два. Первый бой (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Откровенно поговорили с Ильей Ильиным: