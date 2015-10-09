Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Профи-бокс
Головкин рассказал о своём включении в Зал славы бокса

Головкин рассказал о своём включении в Зал славы бокса ©instagram.com/gggboxing

Легендарный казахстанский средневес Геннадий Головкин прокомментировал новость о своём включении в Международный зал славы бокса, передают Vesti.kz.

Геннадий Головкин введён в Зал славы бокса

"Друзья, хочу поделиться радостной новостью. Моё имя внесено в международный зал боксерской славы!

Я в боксе уже 35 лет. Это был долгий и непростой путь.

За эти годы было много работы, решений и шагов, которые привели меня туда, где я нахожусь сегодня.

Теперь моё имя - часть истории мирового бокса. Это признание много для меня значит.

Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути", - написал он в соцсетях.

Отметим, что вместе с Головкиным в Зал славы будут введены американец Антонио Тарвер и британец Найджел Бенн.

Церемония посвящения пройдёт с 11 по 14 июня 2026 года в Канастоте, штат Нью-Йорк. В рамках четырёхдневного праздника бокса участников ждут выставки, беседы у ринга, показательные поединки, забеги, банкет, парад и торжественная церемония.


