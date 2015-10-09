Головкин рассказал о своём включении в Зал славы бокса

Легендарный казахстанский средневес Геннадий Головкин прокомментировал новость о своём включении в Международный зал славы бокса, передают Vesti.kz.

"Друзья, хочу поделиться радостной новостью. Моё имя внесено в международный зал боксерской славы!

Я в боксе уже 35 лет. Это был долгий и непростой путь.

За эти годы было много работы, решений и шагов, которые привели меня туда, где я нахожусь сегодня.

Теперь моё имя - часть истории мирового бокса. Это признание много для меня значит.

Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути", - написал он в соцсетях.