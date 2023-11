Головкин против Канело: эксперт вынес вердикт по трем боя и назвал победителя

Американский журналист Франсиско Саласар, пишущий для Boxingscene.com и Ring TV, поделился мнением по поводу победителя в противостоянии между казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) и мексиканцем Саулем Канело Альваресом (60-2-2, 39 КО), сообщают Vesti.kz.

Эксперт отреагировал на пост в твиттере основателя YouTube-канала PUNSH DRUNK BOXING, который объявил Канело победителем первого боя с Головкиным (состоялся в сентябре 2017 года в Лас-Вегасе).

Головкину "засчитали" две победы над Канело Альваресом

В частности, ютубер насчитал 115-113 в пользу мексиканца, тогда как официальный судейский вердикт - ничья.

Напомним, второй бой Головкина с Канело прошел в 2018 году также в Лас-Вегасе и завершился победой мексиканца. В сентябре 2022 года соперники закрыли трилогию на "старом месте", где победителем вновь вышел Альварес.

Канело сделал неожиданное признание о бое с Головкиным

Either you’re trolling or you don’t know how to score a fight. Or both.



116-112 Golovkin was my scorecard in the first fight and I stand by it.



For the record, I had the rematch even (114-114) and Canelo easily winning the third fight .. #boxing https://t.co/JxzAMmjRiC