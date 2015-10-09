Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Профи-бокс
Сегодня 07:16
 

Головкин посетил матч "Аль-Насра" и встретился с Роналду

Головкин посетил матч "Аль-Насра" и встретился с Роналду ©Кадр из видео

Находясь в Саудовской Аравии, Геннадий Головкин посетил матч "Аль-Насра" против "Аль-Ахдуда", а после игры пообщался со своим давним приятелем Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась победой "Аль-Насра" со счётом 3:0. Два из трёх мячей на свой счёт записал Роналду. Португальский форвард выступает за саудовский клуб с 2023 года. В текущем сезоне он провёл 14 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал три результативные передачи. "Аль-Наср", набрав 30 очков, возглавляет турнирную таблицу.

Отметим, что в Эр-Рияде Головкин также посетил вечер бокса, главным событием которого стал поединок японца Наои Иноуэ и мексиканца Давида Пикассо. Бой завершился победой Иноуэ.

Напомним, Геннадий Головкин является президентом World Boxing, а также возглавляет Национальный олимпийский комитет Казахстана.

