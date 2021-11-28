Головкин получил добро на бой за "абсолюта" и трилогию с "Канело"

Портал Worldboxingnews.net оценил потенциал чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО).

По мнению издания, в ближайшие два-три года 39-летний Головкин способен завоевать звание абсолютного чемпиона в среднем дивизионе, а после выйти на долгожданный третий бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО).

Правда, до этого в декабре Головкину предстоит бой против "суперчемпиона" WBA японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО).

"Всегда в отличной форме, Головкин сможет легко боксировать до 42 или 43 лет на самом высоком уровне. Это дает казахстанскому боксеру достаточно времени, чтобы впервые стать абсолютным бесспорным чемпионом в среднем весе.

Встреча с Андраде (чемпион WBO) весной, а затем с Джермаллом Чарло (WBC) в конце 2022 года может поднять Головкина до боя с "Канело" в мае 2023 года в уже более высокой весовой категории", - пишет источник.

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