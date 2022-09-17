Головкин показал видео со взвешивания перед трилогией с "Канело"

Казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) показал новое видео с процедуры взвешивания перед трилогией с Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz. Бой пройдет в Лас-Вегасе (США) утром 18 сентября по казахстанскому времени.

Лимит второго среднего веса составляет 168 фунтов (76,2 килограмма). Казахстанец на весах показал 167,8 фунта, а его конкурент из Мексики - 167,4. Видео об этом размещено на Youtube-канале GGG.

Отметим, что третий бой пройдет на T-Mobile Arena, где состоялись два предыдущих поединка. В 2017 году была зафиксирована ничья, а в 2018-м победил "Канело".

В предстоящем поединке на кону будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет Альварес. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

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