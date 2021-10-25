Головкин показал утро в тренировочном лагере в США

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO) показал свои утренние тренировки, сообщают Vesti.kz.

GGG проводит лагерь в горах в Big Bear (Калифорния, США). Ожидается, что в декабре в Японии он проведет объединительный бой с обладателем пояса WBA Super Риотой Муратой (16-2, 13 КО).

"Типичное утро", - подписал Головкин в Instagram видео своих тренировок.

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