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Головкин показал утро в тренировочном лагере в США

Головкин показал утро в тренировочном лагере в США
©instagram.com/gggboxing
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO) показал свои утренние тренировки, сообщают Vesti.kz.

GGG проводит лагерь в горах в Big Bear (Калифорния, США). Ожидается, что в декабре в Японии он проведет объединительный бой с обладателем пояса WBA Super Риотой Муратой (16-2, 13 КО).

"Типичное утро", - подписал Головкин в Instagram видео своих тренировок.

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Профессиональный бокс

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