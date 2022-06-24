Головкин показал подготовку к третьему бою с "Канело"

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) готовится к третьему поединку с абсолютным чемпионом во втором среднем дивизионе мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщают Vesti.kz.

Трилогия состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (Невада, США) и пройдет в лимите второго среднего веса. Для Альвареса это будет дебютная защита звания "абсолюта".

На своей странице в Instagram GGG показал видео подготовки - пробежки:

Напомним, их два предыдущих поединка также прошли в Лас-Вегасе - первый завершился спорной ничьей, а второй решением выиграл "Канело".

Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Смотрим, комментируем, лайкаем!