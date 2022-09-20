Головкин ответил на вопрос о своей карьере после поражения от "Канело"

Казахстанец Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) высказался о своем будущем после поражения в трилогии от Сауля "Канело" Альвареса (58-2-2, 39 КО), сообщает vRINGe.com. Головкин напомнил, что он все еще чемпион мира в среднем весе - на руках ветерана пояса WBA Super и IBF.

Но, несмотря на это, не факт, что казахстанец вернется в свой привычный вес. Слова Головкина: "Все зависит от предложений. Но я помню, что у меня на руках три титула (еще малозначимый пояс IBO). Так что у меня есть определенные обязательства", - заявил он.

Ранее сообщалось, что у Головкина есть несколько дней на то, чтобы определиться: или он согласится на обязательную защиту титула WBA Super против обладателя пояса WBA World 39-летнего кубинца Эрисланди Лары (29-3-3, 17 КО), или же откажется от пояса.

Напомним, что Головкин уступил "Канело" единогласным решением судей в третьем бою в Лас-Вегасе.

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