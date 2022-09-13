Головкин отреагировал на важное событие в рамках трилогии с "Канело"

Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) и Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) проведут в Лас-Вегасе символическую церемонию прибытия на место третьего боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Церемония состоится в ночь с 13 на 14 сентября. Мероприятие анонсировала промоутерская компания Matcroom Boxing.
Головкин отреагировал на это ретвитом: "До встречи завтра".
See you tomorrow! https://t.co/O3WIQTn5aQ— Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) September 12, 2022
Напомним, что трилогия Головкин - "Канело" состоится 17 сентября в Лас-Вегасе, где они встречались в 2017 и 2018 годах: первый поединок завершился спорной ничьей, а второй судейским решением выиграл Альварес.
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